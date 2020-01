'Le religioni e le sfide del futuro' di Vannino Chiti presentato in Consiglio

“Le religioni e le sfide del futuro”, l’ultimo libro di Vannino Chiti, sarà presentato giovedì 6 febbraio alle ore 17 presso la Sala Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour a Firenze. Assieme all’autore saranno presenti Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale e candidato per il Pd alla presidenza della Toscana alle prossime Amministrative, Rav Gad Piperno, Rabbino di Firenze, Izzedin Elzir, Imam di Firenze e Don Giovanni Momigli, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Firenze. A moderare l’incontro Michele Brancale, giornalista.

Nomi importanti di confessioni religiose diverse affronteranno i temi cruciali che il volume tratta, le sfide del futuro delle religioni. La ricerca di ciò che unisce ed il dialogo fra le religioni sono il filo conduttore del libro. Il confronto sui valori comuni può portare infatti alla condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. La reciproca conoscenza, il rispetto e la tolleranza trovano voce in queste pagine e sono il solo modo col quale sarà possibile arrivare ad una pacifica convivenza democratica, come ci insegna il Pontificato di Papa Francesco che, proprio su questi aspetti, è molto attento. Chi, come l’autore, crede che questa sia la sola strada percorribile trova nel volume spunti importanti e tesi da condividere.

Fonte: Ufficio stampa

