"Non sopporto Liliana Segre, cerca pubblicità": frasi shock di una professoressa a Firenze

Firenze è sotto shock, così come l'opinione pubblica, per alcune frasi di una professoressa su Liliana Segre: "Non la sopporto, ragazzi non fatevi fregare da personaggi che cercano solo pubblicità". La frase sarebbe stata detta da un'insegnante di una scuola media in zona Coverciano. Si sarebbe rivolta agli alunni di seconda lunedì scorso, nel Giorno della memoria.

"Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti. Non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita" avrebbe aggiunto.

I ragazzi hanno però detto tutto ai parenti, che hanno informato l'istituto. La docente avrebbe quindi chiesto scusa. Sono molte le reazioni del mondo politico alla notizia.

Fabiani (PD) rincara la dose: "Avrebbe lodato il Duce"

"Pare che una prof. di una scuola di Coverciano abbia invitato gli alunni a non farsi prendere in giro dalla Senatrice Segre, che sarebbe soltanto in cerca di pubblicità nel suo essere testimone pubblica dell'Olocausto. Sembra anche che si sia lasciata andare ad alcune lodi dedicate al Duce.

È allucinante che una insegnante tenti di delegittimare proprio l'elemento più prezioso del lavoro della Senatrice: passare il testimone della memoria e della coscienza civile alle giovani generazioni, che sempre meno potranno contare sui testimoni diretti di quell'orrore.

Dopo le opportune verifiche, qualora questi gravissimi fatti siano confermati, è opportuno e necessario che si attui un provvedimento disciplinare verso questa insegnante perché la scuola non può diventare un luogo dove si relativizza o si sminuisce il più grande crimine della storia recente".

Toccafondi (IV): "Fatto sconcertante"

"Quanto accaduto lunedì nella scuola media di Firenze, durante la giornata della memoria, sconcerta per quello che viene riportato, per quanto detto ai ragazzi e per l’assoluta assenza di attenzione educativa. Voglio però sottolineare un aspetto positivo della vicenda: il resto della scuola che non è rimasto indifferente. I ragazzi che hanno reagito, i genitori che non hanno lasciato perdere e i docenti e il dirigente che hanno affrontato il caso. Se poi quanto scritto verrà confermato, quell’insegnante dovrà lasciare il mondo della scuola e cambiare lavoro, perché incompatibile con l’insegnamento." Questo quanto dichiarato stamani durante un’intervista a Lady Radio dal deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

"Tutto questo deve far riflettere tutti, ma soprattutto in Parlamento e al Ministero anche sul ruolo dell’insegnamento, che non tutti sono in grado di fare. Per diventare insegnanti occorre un percorso formativo e selettivo vero e una valutazione periodica, perché non tutti possono fare questo mestiere.” Ha affermato ancora il deputato

"Ringrazio Liliana Segre per quanto sta facendo. - ha concluso Toccafondi - Questo episodio ci dimostra ancora di più che il percorso educativo è fondamentale, non solo per i ragazzi, ma per tutti."

Laforgia (èViva): "Scriverò al Ministro"

"Nella ricorrenza del giorno della memoria una professoressa di una scuola di Firenze, ai suoi alunni ha detto: “La Segre non la sopporto. Voi ragazzi non fatevi fregare da questi personaggi che cercano pubblicità”.

Abbiamo trovato una di quel 15.6% che secondo Eurispes nega che la Shoah sia esistita. Ora, mi domando, ma cosa potrà mai insegnare a degli adolescenti una docente di questo genere?

Oggi stesso scriverò al Ministro dell’Istruzione affinché faccia chiarezza sulla vicenda e prenda, nel caso, immediatamente provvedimenti."

