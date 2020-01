Ospedale Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Continueremo a vigilare sull'operazione"

Lo sblocco del bando di gara arriva proprio lo stesso giorno in cui viene presentata l’interrogazione in Consiglio Comunale, uno stallo che si era manifestato a inizio anno su cui nessuno, neanche il Sindaco, sapeva dare risposte.

Il 9 gennaio su denuncia della Nazione l’ospedale risulta al palo. Si aspetta il bando dell’Asl, nessuno sa con che tempistica sarà indetto Immediata interrogazione urgente da parte del Consigliere Regionale Lega Jacopo Alberti Il 23 gennaio colloquio del Consigliere Regionale e dei consiglieri Lega Empolese Valdelsa con azienda ASL all’ospedale di Empoli dove ci viene riferito che il bando uscirà a fine mese. Il 29 gennaio esce sulla Nazione la risposta all’interrogazione regionale urgente da parte dell’assessore regionale Saccardi. Il 30 gennaio, giorno dell’interrogazione in Consiglio Comunale a Castelfiorentino, esce la stesura del bando di gara sbloccando in 20 giorni lo stallo su cui nessuno aveva notizie. I tempi di inizio e fine lavori rimangono sempre sul “dovrebbero” salvo imprevisti che ci portano indicativamente al 2022. Praticamente 10 anni dopo la chiusura del nosocomio.

Sul tutta l’operazione continueremo a vigilare a tutti i livelli istituzionali perché, grazie al consenso dei cittadini possiamo contare su un’opposizione ramificata che ci consente un’azione di controllo più capillare. Di sicuro, al momento, abbiamo solo l’evacuazione avvenuta in un mese e il cartello pubblicitario apposto prima delle amministrative. Per il resto, se tutto va bene, saranno passati 10 anni e non 10 giorni per la riapertura di un presidio ospedaliero che non avrà il Pronto Soccorso con le criticità che tutti sperimentiamo sulla nostra pelle. Credo davvero ci sia poco da festeggiare.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo

