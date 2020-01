Nata a Palaia, Ottorina Tommasini compie 100 anni a Livorno

Livorno brinderà ad una nuova centenaria lunedì 3 febbraio. E’ Ottorina Tommasini classe 1920, nata a Palaia ma residente a Livorno dal 1952. Ottorina nella vita ha sempre fatto il mestiere di contadina, lavorando la terra e allevando gli animali fino a pochi anni fa. La sua è sempre stata una vera passione – assicura uno dei tre figli – per la quale ha ricevuto anche un riconoscimento come agricoltora diretta. Oggi Ottorina non va più nei campi ma lavora ugualmente dedicandosi alle faccende domestiche e al cucito. A lei vanno gli auguri di tutta la città; per l’occasione il sindaco Luca Salvetti le invierà una rosa. In settimana è previsto un festeggiamento con la numerosa famiglia : 3 figli, 5 nipoti e 4 bisnipoti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

