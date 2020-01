Polo Tecnologico di Navacchio insieme a FABO e Superior alla ricerca di soluzioni tecnologiche

Andare a caccia di nuove idee e soluzioni tecnologiche per soddisfare bisogni reali. Questo il senso delle call: vere e proprie “chiamate” attraverso le quali le aziende si aprono verso l’esterno, alla ricerca di progetti e soluzioni innovative, che possano essere adottate all’interno delle loro realtà.

“Venti d’Innovazione” è la call lanciata dal Polo Tecnologico di Navacchio, insieme a FABO Tape, azienda leader a livello internazionale nel mercato dei nastri autoadesivi, e Superior, una delle principali concerie del comparto di Santa Croce sull’Arno.

Due call diverse ma accomunate da tre grandi temi: Sicurezza, Tracciabilità, Ecosostenibilità nell’ottica di Industria 4.0, che verranno presentate nel dettaglio mercoledì 5 febbraio, alle 11.00, presso l’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio.

A spiegare cosa le due imprese stanno cercando, saranno i diretti protagonisti: Maurizio Fagni e Aldo Alderigi, rispettivamente AD e Responsabile Marketing FABO, alla ricerca di proposte tecnologiche innovative applicabili al mondo dei nastri e delle etichette. Pietro Cirone, Responsabile Gestione dei Processi e Innovazione e Carlo Trentin, Responsabile Sistemi di Gestione Integrata conceria Superior, la cui sfida è quella di trovare soluzioni tecnologiche da applicare in ambito conciario che risolvano le problematiche relative alla tracciabilità delle pelli, dall'ingresso in azienda fino alla loro spedizione una volta ultimato il processo produttivo.

Sarà anche l’occasione per scoprire perché e quanto sia importante credere e puntare sull’innovazione tecnologica per scalare nel mercato grazie all’intervento di Andrea Bonaccorsi, Ordinario di Ingegneria Gestionale dell’Università di Pisa e coordinatore Think Tank 4.0 Federmanager Nazionale, e per confrontarsi sull’importanza della sfida e su quanto sia fondamentale accompagnare il “Sistema Toscano” verso le notevoli opportunità che l’innovazione può offrire con Andrea di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico. Tutte le informazioni per partecipare sul sito www.polotecnologico.it, oppure inviare una mail a comunicazione@polotecnologico.it entro il 4 febbraio

Fonte: Polo Tecnologico Navacchio

Tutte le notizie di Cascina