Porta a porta dei rifiuti senza rispettare giorni e orari, multato livornese

Polizia Municipale e Aamps: multa in via V.Veneto per conferimento non corretto di rifiuti

Multa da 100 euro a un cittadino che esponeva i rifiuti sotto casa senza rispettare i giorni e agli orari del calendario dedicato e, in più, non differenziava i rifiuti.

Gli agenti della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di Aamps lo avevano dapprima contattato informandolo e richiamandolo al rispetto delle norme.

Poi, verificando che l’operazione non corretta veniva reiterata, sono dovuti intervenire con la sanzione.

Il “giro di vite” a favore del decoro urbano, recentemente richiamato dall’assessora all’Ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello, ha prodotto fino ad oggi 4 multe ad altrettanti cittadini inadempienti per complessivi 1.000 euro.

Le indagini degli agenti e degli operatori addetti al controllo e all’eventuale sanzionamento proseguono su tutto il territorio comunale.

Comune di Livorno ed Aamps ricordano che gli abbandoni o i comportamenti non corretti nella gestione dei rifiuti, così come richieste di informazioni o segnalazioni per eventuali disservizi, possono essere inoltrati ai canali dedicati: call center (800031266 da rete fissa, 0586416350 da rete mobile), info@aamps.livorno.it, rifiuti@comune.livorno.it, facebook/app (“Aamps Livorno”).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

