Saint-Gobain, inaugurato a San Gimignano il deposito di vetro della Toscana

E’ stato inaugurato oggi a San Gimignano il nuovo deposito di vetro per tutta la Toscana della Saint-Gobain Glass, leader mondiale nella produzione di vetro piano.

Situato nella zona industriale di Cusona Nord, il deposito copre una superficie di 2.000 metri quadrati dove sono stoccate oltre 1.000 tonnellate di vetro.

Ospite d’onore Carolina Taddei, Assessore alla Cultura e Formazione, Valorizzazione e promozione del territorio, Accoglienza turistica e Rapporti internazionali del Comune di San Gimignano, che ha provveduto anche al taglio del nastro.

Saint-Gobain è legata indissolubilmente alla Toscana: qui fu infatti aperto il primo sito industriale d’Italia del Gruppo, nel lontano 1889, a Pisa. E proprio questo impianto ha festeggiato lo scorso autunno i 130 di attività, durante i quali la Società si è radicata al territorio, rendendo lo stabilimento un elemento fondamentale dell'economia regionale e nazionale. Protagonista nel settore del vetro piano, l'Azienda si è sempre impegnata nella produzione ai massimi livelli di qualità e nella ricerca di tecnologie e applicazioni innovative per il comfort dell'abitare, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale. In tutto il mondo, i vetri prodotti da Saint-Gobain Glass hanno reso possibili le più alte espressioni dell'architettura e dell'arte del costruire.

“San Gimignano è indubbiamente un Comune vocato al turismo – ha evidenziato l’assessore Taddei. Cionnondimeno sono molto lieta che una realtà industriale così importante, quale è Saint-Gobain, abbia scelto proprio il nostro territorio per aprire un’attività di questa portata, facendoci diventare epicentro di tutta la Regione per la distribuzione di un materiale nobile e pregiato come il vetro. Realtà così innovative portano ricchezza e sono le benvenute per noi”.

La responsabile del deposito, Lucia Cervigni, ha sottolineato che “la nuova struttura è ubicata in una posizione baricentrica rispetto alle principali arterie stradali della Toscana ed offre pertanto ai clienti la migliore possibilità per il ritiro del vetro”.

Per il capo area Tascana, Fabio Gubinelli “la Saint-Gobain Glass con questo deposito vuole offrire al mercato locale molteplici opportunità in termini di servizio, gamma prodotti, assistenza e supporto per soddisfare al meglio le esigenze di tutte le vetrerie, dalle piccole alle più grandi”.

Il Gruppo Saint-Gobain in Italia è presente con 24 siti produttivi, dove operano oltre 2.200 dipendenti, per un fatturato di 712 milioni di euro (dato 2018).

Nel mondo Saint-Gobain è presente in 68 Paesi, conta oltre 180.000 dipendenti ed ha un giro d’affari di 41.8 miliardi di euro (dato 2018).

Fonte: Saint-Gobain Italia - Ufficio stampa

