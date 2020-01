Scontri post Fiorentina-Atalanta, Daspo per 14 ultras bergamaschi

Sono 14 i daspo emessi dal Questore di Firenze nei confronti di altrettanti tifosi atalantini, al termine della fase istruttoria del procedimento amministrativo avviato a seguito del raid compiuto dai tifosi bergamaschi all’interno del Nelson Mandela Forum alla ricerca dei tifosi locali, nel post partita dell’incontro di calcio Fiorentina - Atalanta del 27 febbraio dello scorso anno.

I 14 provvedimenti emessi dal Questore di Firenze - la metà dei quali con obbligo di firma - vanno dal minimo 1 anno ad un massimo di 7 anni.

In esito all’attenta valutazione di ogni singola posizione e delle relative memorie difensive prodotte, sono stati archiviati i procedimenti diretti all’irrogazione del Daspo nei confronti di altri dieci bergamaschi. Rimangono ancora aperte le posizioni di altri quattro soggetti, per ulteriori approfondimenti istruttori.

Tutti i fatti contestati fanno riferimento agli episodi di teppismo avvenuti all’esterno ed all’interno del Nelson Mandela Forum – palazzetto dello sport confinante con l’area riservata ai tifosi ospiti.

Invece, per i più gravi fatti commessi sul viadotto del Varlungo dove - tra gli altri - un Funzionario di Polizia venne colpito con un violento calcio in pieno volto da un tifoso che viaggiava su un autobus della ditta “Panzeri”, sono in corso ulteriori indagini.

Fonte: Digos Firenze

