Strage di Viareggio, Moretti e gli altri condannati ricorrono in appello

Era stato condannato a 7 anni per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone. Ora l'ex Ad di Fs e Rfi, l'igegnere Mauro Moretti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della corte di appello di Firenze. "Abbiamo sollevato questioni su tutte le accuse che hanno portato alla condanna", così spiega il legale difensore. Da quanto appreso anche gli altri condannati avrebbero fatto ricorso in appello.

Si sarebbero rivolti invece alla Suprema Corte, lo riporta Il Tirreno, le parti civili per chiedere condanne di alcuni dirigenti del gruppo Fs andati assolti o a cui non è stata attribuita responsabilità specifica riguardo alla mancata adozione del 'detettore di svio', congegno che secondo le parti avrebbe potuto evitare il disastro.

