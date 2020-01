Tagli in viale Cadorna, FI: "Zona già privata di molti alberi. Perché abbatterne ancora?"

"Nella mattinata di oggi sono in corso una serie di tagli di alberi in viale Cadorna". Lo segnalano Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Lorenzo Somigli, responsabile del partito per il Q5 e Guido Castelnuovo Tedesco, già consigliere al Q5.

"Quello che più ci stupisce è che nei cartelli disposti lungo il viale per avvisare i cittadini dell'intervento si parla di manutenzione degli alberi - sottolineano i forzisti -. I cartelli con su scritto 'manutenzioni' facevano pensare a interventi di potatura, non a veri e propri tagli".

"In viale Cadorna - ricordano Cellai, Somigli e Castelnuovo Tedesco - ci sono stati già una serie di tagli negli anni scorsi che hanno portato a lunghe proteste da parte dei cittadini. Sommando anche questi si ha una riduzione sensibile del patrimonio arboreo che sta chiaramente allarmando i residenti".

"Invitiamo pertanto l'amministrazione a spiegare pubblicamente quali sono le motivazioni alla base dei tagli e a sostituire in tempi rapidi le piante abbattute così da non privare il viale del verde rimasto" concludono gli esponenti azzurri.

