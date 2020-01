Falsi carabiniere e addetto Acque, segnalazione a San Miniato Basso

È giunta ai carabinieri di San Miniato una segnalazione di truffatori che si stanno aggirando nella frazione di San Miniato Basso. In due, uno si spaccia per falso carabiniere, l'altro da addetto di Acque. La segnalazione di un cittadino afferma che i due tentano una ben nota truffa ai danni delle persone anziane. Chiedono di staccare l'energia elettrica e l'acqua corrente per un ipotetico guasto nelle vicinanze che potrebbe causare anche dei danni nella casa del raggirato. Con una scusa poi tentano di entrare in casa per capire dove recuperare oggetti di valore e monili. Sempre la segnalazione afferma di una utilitaria grigia, una Seat Ibiza vecchio modello. Raccomandiamo di prestare attenzione e di chiamare il 112 in caso di pericolo.

Tutte le notizie di San Miniato