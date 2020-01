Un nuovo laboratorio al Ferraris-Brunelleschi in memoria della prof. Giovanna Mancini

È rimasta nella memoria di colleghi e studenti del Ferraris Brunelleschi di Empoli, oggi il suo nome è stato scolpito anche sui muri della scuola: un legame indissolubile quello tra Giovanna Mancini, la professoressa di matematica morta per una terribile malattia nel 2017, e l'istituto empolese dove ha insegnato per oltre 10 anni, e che oggi le ha reso omaggio con una targa in suo nome e l'intitolazione del nuovo laboratorio di informatica.

La nuova aula, dotata di 23 pc con software per l'insegnamento della matematica, è stato presentato alla presenza dei familiari della professoressa scomparsa, degli amici e dei tanti colleghi accorsi per rendergli omaggio. Erano presenti anche l'assessore Giulia Terreni, i rappresentanti del Rotary Empoli Pierangelo Rolla e la dirigente dell'istituto Daniela Mancini.

L'occasione si è trasformata in un ricordo commosso dei colleghi per una "valida insegnante", ma soprattutto un'amica: "Le nostre carriere si erano incrociate tanti anni fa - spiega la dirigente Mancini - tra noi non c'era solo un rapporto tra insegnante e dirigente, ma un rapporto di stima e amicizia. Giovanna era una persona affettuosa sia con i colleghi che con gli studenti, sempre disponibile ad ascoltare i ragazzi, capace di far amare la matematica nonostante sia una materia ostica per molti. Ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti. Questo laboratorio per l'insegnamento della matematica è un ricordo d'affetto che ci lega a lei e che ce la farà sempre ricordare".

Toccanti le parole e gli aneddoti dei presenti, l'ennesima dimostrazione dell'impronta che la professoressa Mancini ha lasciato nei cuori di tutti, anche dei suoi ragazzi, tanto che uno di loro, lontano da casa perché tesserato dell'Empoli, la definiva "la mia mamma empolese ". La professoressa Desideri racconta che "Giovanna era sempre in prima linea, era bello lavorare con lei, era una insegnante nel vero senso del termine. Lascerà un gran vuoto", mentre la professoressa e intima amica Giannini racconta di "guardare ancora nel parcheggio per cercare la sua auto, non ci credo ancora".

È intervenuto anche Pierangelo Rolla del Rotary Club Empoli che ha annunciato che saranno istituite 10 borse di studio per gli studenti delle superiori di Empoli a nome di Giovanna mancini e che c'è l'intenzione di fare una cerimonia di consegna in consiglio comunale che possa essere un'altra occasione per ricordare la professoressa scomparsa: "Giovanna era moglie e figlia di due membri del Rotary ed è sempre stata vicina alla nostra associazione - spiega - ma soprattutto ha incarnato efficacemente l'idea del Rotary, quella di mettere davanti a sé l'interesse degli altri".

Il nuovo laboratorio, oltre a celebrare la professoressa Mancini, potrà forse essere un modo per continuare la sua missione: quello di far amare la matematica. Sulla lavagna elettronica della nuova aula è stata simbolicamente lasciata una scritta: "Grazie Giovanna"

Giovanni Mennillo

