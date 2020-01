Use Rosa al PalaDozza, appello per riempire il tempio del basket

Dopo quello di Battipaglia due settimane fa, un altro importante scontro salvezza per la Scotti. Sabato alle 15.30, la squadra di coach Cioni sarà infatti di scena al PalaDozza di Bologna per affrontare la Virtus che viaggia a quota 8 in classifica (arbitri Radaelli di Rho, Castiglione di Palermo e Lanciotti di Porto San Giorgio).

Una sfida importante per la corsa a non retrocedere. "La classifica di Bologna è bugiarda - spiega il tecnico biancorosso - rispetto al girone di andata si è rafforzata e quindi, organico alla mano, vale sicuramente più di quanto non abbia ora. Sta avendo risultati alterni che ne danno una difficile lettura e per questo dobbiamo essere brave a metterle in difficoltà perché per noi è uno scontro diretto importante, direi la classica partita che vale 4 punti. E' una squadra alla nostra portata e dovremo quindi essere pronte a dare battaglia per dare continuità alle nostre prestazioni in un posto che non sarà facile".

Sul fronte opposto, arrivano le dichiarazioni di coach Liberalotto, tecnico della Virtus: "affronteremo Empoli, una squadra che si trova meritatamente in zona playoff. Ci attende una gara difficile, che dovremo approcciare e giocare nel miglior modo possibile; sarà necessario mettere in campo intensità e concentrazione per tutti e 40 i minuti. Siamo sicuri che potremo contare nel calore e nel supporto dei nostri tifosi".

L'appello ai tifosi richiama anche l'impianto dove la Scotti giocherà. Si tratta infatti del PalaDozza, uno dei palazzi più belli d'Italia, casa della Fortitudo che ospita anche l'altra compagine bolognese. Sicuramente bello, per le nostre ragazze, calcare un simile parquet.

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket