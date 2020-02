Rifiuti, Fratelli d'Italia-Cdx Empoli: "Servono telecamere anti-abbandono"

Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli ha presentato una mozione per il prossimo Consiglio Comunale di febbraio 2020, volta al contrasto dell'abbandono dei rifiuti a Empoli.

Le richieste prevedono di impegnare l'Amministrazione di Empoli, in accordo con Alia S.p.A., nell'organizzare un servizio di vigilanza con l'utilizzo di telecamere mobili nei posti ove più frequente si verifica l'abbandono dei rifiuti, ma soprattutto installare telecamere fisse per il contrasto all'abbandono dei rifiuti nei luoghi noti per tale deposito costante e ininterrotto.

"Sempre più spesso assistiamo all'abbandono di contenitori con rifiuti di vario genere su tutto il territorio o direttamente ingombranti, in particolare dove insistono le campane del vetro per la raccolta differenziata ed in zone ormai note (Via Chiara, Porta Pisana, Via della Gendarmeria, Via Piovola e Via Sottopoggio per San Donato). La stessa immagine del territorio, del suo centro storico e delle sue frazioni, è compromessa da tale visione, pertanto urge la necessità di individuare i responsabili di tali comportamenti ignobili." - così Andrea Poggianti, Capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

"Gli addetti alla raccolta sono impegnati costantemente al recupero di tali rifiuti abbandonati, molte volte anche industriali, con ulteriori costi a carico della collettività. In zona Ponzano, nei pressi delle scuole elementari, è già stata sperimentata con esiti positivi l'installazione di una telecamera anti-abbandono dei rifiuti, estendiamo pertanto questo esempio virtuoso su tutto il territorio con mezzi mobili e fissi per ripristinare decoro e pulizia nella nostra Empoli." - concludono Simona Di Rosa e Federico Pavese, gli altri due Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli.

Fonte: Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli - Ufficio stampa

