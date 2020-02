Nella serata di venerdì 31 gennaio un'auto è uscita fuori strada ed è finita nel fiume Tora vicino a Collesalvetti. I vigili del fuoco di Livorno, assieme al personale del Nucleo di soccorso acquatico, sono intervenuti sulla SP 3 Via dei Poggi verso le 21.30. La persona che si trovava alla guida del veicolo è uscita in autonomia ed è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118. I pompieri hanno provveduto al recupero della vettura con autogru.

