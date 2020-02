Basket Castelfiorentino 'doppia' Cestistica Rosa Prato

Il Basket Castelfiorentino bissa la vittoria dell’andata e doppia letteralmente la Cestistica Rosa Prato: 50-25 il finale al PalaGilardetti nella seconda giornata di ritorno.

Prestazione convincente quella della ragazze di Lorenzo Volterrani che, dopo una partenza un pò rallentata, ingranano a partire dalla seconda frazione trovando buone giocate in attacco ma sfoderando soprattutto un’ottima prova difensiva, tanto che le ospiti riescono a mattere a segno soltanto dieci punti dal campo nei 40 minuti.

Avvio in salita da entrambe le parti: si segna poco, tanti errori, e il primo quarto si chiude su un eloquente 6-3. Al primo riposo, però, Volterrani scuote le sue ragazze e al rientro in campo la partita inizia a girare: le gialloblu spingono e allungano andando al riposo lungo sulla doppia cifra di vantaggio (21-11). Nella ripresa il break decisivo: la truppa castellana ha il pieno controllo e scappa toccando il +17 al 30′ (37-20). Così nell’ultimo quarto, grazie ad una grande difesa, le laniere non riescono a trovare il bandolo della matassa. Fanelli e compagne ringraziano, doppiano e fanno festa.

BASKET CASTELFIORENTINO – CESTISTICA ROSA PRATO 50-25

Parziali: 6-3, 21-11 (15-8), 37-20 (16-9), 50-25 (13-5)

Tabellino: Ulivieri E. 4, Cinali 9, Banchelli 7, Masi 8, Giuntini 3, Manetti 8, Bongini 5, Lucchesi 4, Fanelli 2, Baldinotti, Ulivieri A., Andries. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

