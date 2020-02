Dal letto d'ospedale a cena. La classe del '58 si ritrova

La classe del ‘58 si è ritrovata alla fine di gennaio, finalmente. Sono quelli che hanno frequentato le elementari di Via Battisti a Sovigliana, guidati dalla maestra Rinetta Gasparri nel ciclo 1964-1969. Quasi tutti residenti nella frazione vinciana, si sono bene o male frequentati anche oltre i cinque anni delle elementari, chi condividendo il catechismo, chi i compiti a casa, chi addirittura l’intera vita, decidendo di passarla insieme.

La voglia di ritrovarsi è nata dopo una notte particolare e difficile, quando nel 2005 uno di loro ha un ictus e viene ricoverato d’urgenza nella stroke unit dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Torregalli. Scampato il pericolo e passata la paura, da quel letto d’ospedale arriva la proposta di rivedersi per ricordare i momenti di tutti: i matrimoni, i figli, le famiglie, le proprie storie, chi non c’è più.

Alla fine del 2019, raccolti i contatti di tutti, fra telefonate e messaggi il gruppo si ricompatta e il 24 gennaio scorso si ritrova a cena: Romualdo Angelucci, Tina Bartolini, Franco Bernardi, Daniela Bertelli, Leandro Bertaccini, Giovanni Calciano, Raffaello Caciagli, Riccardo Del Sordo, Gabriella Frosini, Simona Giacomelli, Andrea Giovannini, Maria Luisa Labate, Marzia Lenzi, Andrea Mancini, Antonella Masoni, Stefania Paci, Daniela Parrini, Riccardo Paganelli, Maria Rutili, Massimo Sostegni, Aleandro Taccetti, Claudio Volpi e Paola Zanetti si accolgono gli uni con gli altri fra stupore e meraviglia, consapevoli di aver ritrovato non solo degli amici, ma anche il senso dell’amicizia in sé.

