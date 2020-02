Cento anni del gruppo Labronico, celebrato dal Consiglio regionale

Il gruppo Labronico festeggia cento anni e il Consiglio regionale celebra la “grande storia di identità toscana, di valore civile e promozione culturale”, come rileva il presidente Eugenio Giani, ospitando una mostra nel centro espositivo dedicato a Ciampi, in via de’ Pucci 16 a Firenze.

Il presidente dell’Assemblea toscana apre il primo evento rievocativo del centenario di fondazione del gruppo nato a Livorno il 15 luglio 1920 per onorare la figura del pittore Mario Puccini e la sua ambizione di far conoscere quale contributo sapessero offrire gli artisti livornesi nel panorama dell’arte in Italia. “Nel tempo il gruppo ha saputo mantenere inalterato l’impegno di Puccini dando così prova di essere una delle esperienze artistiche più vive della nostra regione. Il radicamento mai marginale di questo storico sodalizio rappresenta il carattere e l’identità della Toscana tutta. Una terra che nelle sue radici culturali e sociali, nel suo amore per l’arte in tutte le sue accezioni, ritrova speranza e fiducia nel futuro”.

L’immenso patrimonio artistico che offre la nostra regione è una “opportunità di crescita sociale, economica, culturale e formativa per le nuove generazioni “ per il presidente Giani che appena pochi giorni fa ha lanciato il progetto di un Museo della Toscana. Un “viaggio tra valori, principi e caratteri identitari sempre in equilibrio tra città, natura, borghi e tradizioni locali”.

Il presidente ricorda un’altra peculiarità del gruppo Labronico: “La sua capacità di essere a dimensione regionale. Nel tempo la fondazione ha saputo coinvolgere artisti non residenti a Livorno, superando così localismi ed affermando una visione aperta dei contributi d’arte”.

Presenti all’inaugurazione il presidente e il segretario del gruppo Labronico Gianfranco Magonzi e Massimo Lomi.

La collettiva proseguirà fino a giovedì 13 febbraio con orario dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00

Espongono Enrico Bacci, Maurizio Bini, Stefano Bottosso, Adastro Brilli, Franco Campana, Stefano Ciaponi, Enrico Forapianti, Franco Mauro Franchi, Renzo Galardini, David Giroldini, Paolo Grigò, Massimo Lomi, Fiorenzo Luperini, Pier Paolo Macchia, Marco Manzella, Nilo Morelli, Paolo Nuti, Marco Orsucci, Roberto Pampana, Piero Pastacaldi, Piera Pieri, Stefano Pilato, Gian Franco Pogni, Isabella Staino, Gabriella Ulivieri, Melania Vaiani, Laura Venturi, Agostino Veroni.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

