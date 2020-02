Codice giallo per pioggia nelle zone settentrionali della Toscana

La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo fino alle 13 di domani, domenica 2 febbraio.

In particolare per il resto della giornata di oggi, sabato 1 febbraio e fino alle 13 di domani, sono attese piogge intermittenti, di debole intensità sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Le piogge potranno essere più insistenti ed intense sui rilievi sui rilievi delle Apuane e dell'Appennino settentrionale.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

