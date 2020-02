Convocato il Consiglio comunale a Pistoia

Lunedì 3 febbraio alle ore 15 (con eventuale prosecuzione serale) nella sala di Grandonio del Palazzo comunale è prevista una nuova seduta del consiglio comunale.

Sono 9 i punti all’ordine del giorno. Il primo riguarda le comunicazioni, si prosegue poi con una serie di interpellanze.

Le prime tre interpellanze sono presentate dalla consigliera Tina Nuti di Pistoia Spirito libero: una riguarda “Palazzo Fabroni lavori a metà e le altre due sono in merito all'andamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sui servizi educativi privati presenti nel territorio del comune di Pistoia.

La quarta interpellanza è presentata dalla consigliera Patrizia Manchia di Forza Italia – Centristi per l'Europa sull’attraversamento pedonale in via Marino Marini. Segue un punto che riguarda il debito fuori bilancio su somme urgenti per il ripristino di alcune viabilità in alcune località del comune di Pistoia.

La sesta interpellanza è presentata dai consiglieri Mario Tuci e Walter Tripi del Pd riguardo al “passaggio raccolta revet nel centro cittadino”. La penultima interpellanza è presentata dai consiglieri Gabriele Gori, Alessandro Belli e Francesco Mazzeo della Lega per Salvini premier su “nuovi ossarini nella zona sud della città”. Infine chiude l'odg un punto sull'approvazione delle modifiche dello statuto sociale di Toscana energia spa.

