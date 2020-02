Coronavirus, coppia colpita non avrebbe avuto nessun "contatto rilevante" a Firenze

L'indagine epidemiologica della Asl Toscana Centro al momento non ha evidenziato contatti rilevanti da parte della coppia di turisti cinesi in Italia colpiti da coronavirus. I due adesso sono in cura a Roma.

A dirlo è il direttore del dipartimento di prevenzione Renzo Berti che ha ricostruito la giornata dei due asiatici: "I due sono restati a Firenze circa 12 ore, sono arrivati nel tardo pomeriggio del 27 gennaio e ripartiti la mattina dopo per Roma. Tuttavia il cerchio non è chiuso e stiamo ancora lavorando. Parlando coi gestori dell'hotel risulta che sono stati fuori: dobbiamo capire dove hanno cenato", mentre "altri accertamenti sono in corso riguardo al pullman su cui hanno viaggiato per Roma".

