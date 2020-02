Danneggiano il portone di una chiesa e scappano, nei guai due giovani

Hanno danneggiato il portone della chiesa mentre all'interno erano presenti la salma di un defunto e i parenti per ricordarlo. Due giovani, senza alcun apparente motivo, hanno preso un'ascia e colpito il portone più volte, salvo scappare su un motorino quando scoperti.

Il fatto è avvenuto a Cetica di Castel San Niccolò nella serata di venerdì 31 gennaio. Sono entrati in azione i carabinieri, che hanno rintracciato i due giovani in breve tempo. Per entrambi - uno dei quali con precedenti - è scattata la denuncia per danneggiamento e anche per furto, dato che l'ascia era stata rubata poco prima dalla chiesa.

I due ragazzi hanno ammesso le proprie responsabilità ma hanno rivelato che non sapevano della presenza all'interno. L'identificazione dei due è stata possibile, infatti, grazie alla descrizione fornita dai parenti del defunto, la cui salma stava riposando in chiesa.

