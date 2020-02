Doveva essere in carcere per furto, arrestato 38enne a Empoli

Nel pomeriggio di ieri (venerdì 31 gennaio) è stato arrestato dalla polizia a Empoli P.M. 38enne di origini georgiane residente in città. L'uomo era stato colpito da un ordine di carcerazione spiccato dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica fiorentina. Dovrà espiare una pena detentiva di quattro anni per aver commesso, anni addietro, una serie di furti in appartamento in Toscana e altrove con altri complici, scoperti grazie a indagini degli investigatori del Commissariato di Empoli. Il 38enne si trova a Sollicciano.

Tutte le notizie di Empoli