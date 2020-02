'E se cadesse la Toscana?', il libro-analisi sulle regionali 2020

Perché la Toscana è stata una terra "rossa" e perché, forse, oggi non lo è più? Quali dinamiche economiche e sociali hanno favorito la prevalenza del Pci e dei suoi eredi, e quali cambiamenti rischiano di intaccarla? Perché il centrodestra ha vinto tutte le principali elezioni comunali degli ultimi cinque anni, ma non quelle del 2019, nonostante il boom alle europee? E il sovranismo salviniano può essere la risposta alle nuove domande politiche e di senso della società toscana?

Sono le domande a cui cercando di dare risposta gli autori di “E se cadesse la Toscana? Verso le regionali 2020. Scenari, speranze, paure di una terra (ancora?) rossa”, libro scritto da Lorenzo Salusest, Andrea Pannocchia e Niccolò Macallè, scaricabile gratuitamente on line sul sito www.political-data.it dal 2 febbraio.

Testimonianze illustri, interviste a elettori “comuni", analisi di dati elettorali, riferimenti storici, citazioni di ricerche sociali. una pluralità di approcci disciplinari per giungere preparati alle elezioni regionali più importanti della Toscana.

"L’obiettivo non è stato quello di elaborare previsioni, instillare paure o generare speranze, ma semplicemente quello di offrire un contributo di conoscenza, riflessione e approfondimento in vista di un appuntamento elettorale che, dopo la sconfitta del centrosinistra in Umbria e la sua tenuta in Emilia-Romagna, assumerà una valenza simbolica straordinaria”, scrivono gli autori.

Il libro sarà presentato ufficialmente sabato 22 febbraio in consiglio regionale alla presenza di esponenti di tutti i partiti.

Gli autori:

Lorenzo Salusest

43 anni, giornalista. Dopo la laurea in Comunicazione politica presso la facoltà di Scienze politiche di Firenze ha collaborato a un progetto di ricerca interuniversitario. Abbandonati i sogni di gloria accademici si è dedicato alla comunicazione: prima come redattore su quotidiani e periodici, quindi come addetto stampa per parlamentari, consiglieri regionali, candidati sindaco e alla presidenza della Regione Toscana.

Andrea Pannocchia

Dottore di ricerca in Sociologia della Comunicazione e già Professore incaricato presso l'Università di Firenze, giornalista pubblicista e libero professionista della comunicazione, scrittore.

Niccolò Macallè

33 anni, da oltre 10 dedica la propria attività professionale alla consulenza politica, in particolare, nel campo dell'attività legislativa. È esperto di sistemi elettorali e di analisi dei risultati.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana