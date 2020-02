Edicola della Legalità, Conti: "Concorso di idee e gruppo di lavoro"

Si sono riuniti, ieri mattina, in Sala Delle Baleari, i membri delle Commissioni Consiliari “Cultura” e “Politiche Sociali” del Comune sulla ben nota vicenda dell’Edicola della Legalità di Borgo stretto che, come si ricorderà, una volta rimossa dall'Amministrazione Comune e dopo un incontro con l’Associazione Libera, è stato poi decisa di comune accordo l’istituzione di un tavolo tecnico finalizzato a installare un nuovo chiosco in una zona centrale della città. Su questo stesso argomento, si è tenuto anche, martedì scorso, 28 Gennaio, un lungo dibattito in Consiglio Comunale a cui ha partecipato anche Fabrizio Tognoni, coordinatore provinciale di Libera.

La riunione di questa mattina era presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai ed è stata introdotta dal Sindaco di Pisa, Michel Conti, per il quale, oltre alla costruzione di un nuovo manufatto per il quale si può pensare ad un concorso di idee riservato a giovani ingegneri e o architetti, con un piccolo premio per il vincitore, occorrerà pensare soprattutto dove collocarlo, ad esempio si potrebbe pensare a Piazza sana Caterina, e,poi, a cosa farci.

Su tutto questo, il Sindaco di Pisa, Michele Conti, ha poi inoltre lanciato una proposta - da tutti i presenti subito accolta positivamente - di istituire un gruppo di lavori ristretto composto, oltre che dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, dai Presidenti e dai Vicepresidenti delle Commissioni Consiliari “Cultura” e “Politiche sociali” del Comune.

Nella riunione di questa mattina, era presente anche l'assessore alla sicurezza cittadina, Giovanna Bonanno e sono poi intervenuti i consiglieri comunali, Maria Punzo (Lega) – che è anche presidente della Commissione Cultura - Marcello Lazzeri (Lega) - che è anche Presidente della Commissione “Politiche Sociali”, Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Matteo Trapani, (Pd), Andrea Serfogli, (Pd), Gabriele Amore (M5S), Laura Barsotti (Lega), Virginia Mancini (Fi), Giulia Gambini (Nap-FdI), e il rappresentante di “Diritti in Comune”, Federico Oliveri.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa