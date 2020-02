Sorpreso a spacciare eroina, scappa per le vie di Empoli: denunciato 23enne

Un caso di spaccio a Empoli ha portato alla denuncia di un 23enne e alla segnalazione di un 24enne. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 gennaio, in via IV novembre, dove è entrata in azione la polizia.

Gli agenti hanno sorpreso due giovani che si stavano scambiando qualcosa dopo un fitto dialogo. Uno di questi, O.E. un 23enne di origini nigeriane senza fissa dimora, ha notato la polizia ed è scappato in direzione via dei Cappuccini.

Uno degli agenti lo ha inseguito e ha potuto beneficiare dell'aiuto di un cittadino, che gli ha prestato spontaneamente la bici. L'inseguimento si portato avanti anche per via Cantini e via Ponzano ed è terminato in via del Giardino. Il 23enne è stato fermato e trovato con più di 6mila euro nel portafogli, oltre a cinque cellulari.

L'altro ragazzo, D.A. 24enne di Fucecchio, non era scappato ma aveva gettato un involucro a terra. Interrogato dall'agente ha ammesso di essere un consumatore di droga e di aver acquistato una dose di eroina da quaranta euro. La pallina, di circa un grammo, è stata sequestrata e esaminata dalla Scientifica.

Il 23enne è stato dunque denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga, il denaro e i telefoni sono stati sequestrati. Il secondo giovane verrà segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

