Addio Loredano, tutta Empoli si ferma per salutarti

C'erano proprio tutti per salutare Loredano Scardigli un'ultima volta quest'oggi, sabato primo febbraio, alla chiesa di Santa Maria a Ripa. Empoli si è fermata per una mattina per commemorare un uomo buono, per il quale "la città e la comunità Santa Maria e Avane hanno un debito di riconoscenza", come ha sottolineato don Manuel Braganza durante la sua omelia.

Empoli si è riscoperta oggi la grande famiglia e comunità che è sempre stata. A testimoniarlo anche la presenza del vice sindaco Fabio Barsottini e dell'assessore Valentina Torrini, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia (tifosissimo azzurro) e il deputato Dario Parrini. Empoli unita sotto l'azzurro della sua squadra di calcio (rappresentata dal presidente Fabrizio Corsi e dall'ex calciatore e mister Luciano Spalletti), che Loredano amava e per la quale ha dato tutto. Sono passati quarant'anni, da Radio Fatamorgana a Radio Lady, da Antenna 5 a Clivo, nei quali Loredano Scardigli ha prestato la sua voce e il suo volto per raccogliere le opinioni dei tifosi, non mancando di criticare ma nemmeno di applaudire l'Empoli e i suoi giocatori. E non c'erano storie: gli ascoltatori e i telespettatori gli davano sempre ragione.

Chi (tra quei pochi!) non lo conosceva per la passione sportiva, lo ha apprezzato come imprenditore per la sua carrozzeria ad Avane. L'aveva aperta con suo fratello Roberto: quando quest'ultimo se n'è andato è stato un duro colpo per lui. Oggi la famiglia si trova di fronte a un'altra dolorosa notizia. Ma il calore dell'applauso delle centinaia di persone presenti al commiato, sia all'entrata che all'uscita del feretro, non può che confortare le due figlie e la famiglia intera.

Elia Billero

