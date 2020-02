Furti in tre supermercati, arrestata coppia in Valtiberina

Una 37enne e un 36enne sono stati arrestati in Valtiberina per furti in tre supermercati. I due - entrambi di origini romene - sono stati sorpresi in viale Osimo a Sansepolcro dai carabinieri in flagranza di reato.

L'uomo era a bordo di un'auto nel parcheggio di fronte al supermarket, la donna è uscita dal locale con una borsa di pelle a tracolla e si è seduta nel sedile posteriore. I militari hanno bloccato subito il mezzo e lo hanno perquisito.

All'interno della borsa, e di altre due all'interno dell'abitacolo, hanno trovato cibo e prodotti per la cura della persona, dei quali i due non erano in grado di fornire giustificazioni. Entrambi sono stati arrestati. La refurtiva totale, di circa 600 euro, è stata recuperata e riconsegnata.

