Giardino verticale a Pisa, se ne parla in Commissione Urbanistica

La realizzazione di un nuovo edifico in Via Pellizzi a Pisa (Via Pellizzi è la strada che collega via Battelli con Via Montello, nel quartiere di San Francesco), la “Realizzazione del cosiddetto giardino verticale in Via Pellizzi”, sarà al centro della riunione della Commissione Urbanistica di lunedì prossimo, 3 Febbraio. L’inizio è fissato per le 8,55 presso la sala “G. Bisci”, 3à piano di Palazzo Mosca, sede del Comune di Pisa.

La convocazione di questa riunione è stata calendarizzata dal consigliere comunale Maurizio Nerini (Nap-FdI) che è anche Presidente di questa Commissione del Comune di Pisa. A questa riunione – richiesta dai consiglieri comunali Francesco Auletta (Diritti in Comune) e da i consiglieri comunali Matteo Trapani e Marco Biondi, entrambi, questi ultimi due, del Pd, parteciperanno anche i rappresentanti del Comitato dei cittadini di Via Battelli - Via Pellizzi (hanno raccolto oltre 250 firme) e l’assessore all’ Urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli e la Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci. Questo nuovo fabbricato di Via Pellizzi prevede la costrizione di un edifico di 7 piani, composto da 24 abitazioni, 32 posti auto e 16 garage e con un parco di circa 500 metri quadri, lungo oltre 100 metri e largo 4, adiacente la struttura.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

