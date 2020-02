Si incendia camion che trasporta frutta sull'A1

I vigili del fuoco di di Borgo San Lorenzo, Firenze-Ovest e Calenzano, sono intervenuti nella notte in autostrada per un brutto incidente. Alle ore 2:30 circa di oggi, sabato 1 febbraio, nel comune di Barberino del Mugello nel tratto autostradale A1 corsia Sud si è incendiato un mezzo pesante che trasportava frutta. Dopo la fase iniziale di spegnimento, sono durate per tutta la notte fino alle prime ore del mattino le operazioni di smassamento del carico, che è stato raffreddato e gettato nel cassone di un mezzo pesante per lo smaltimento. Non ci sono persone rimaste coinvolte e la circolazione autostradale risulta è regolare. Sono a lavoro 16 unità e 5 automezzi.

