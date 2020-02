Inclusione di minori rom, il pensiero di Progetto Pontedera

Progetto Pontedera riconosce alla misura attuata dalla società della salute in relazione ai finanziamenti legati al progetto di inclusione dei minori e adolescenti rom, senti e camminanti ,un alto valore politico e sociale. Pensare al bene dei minori in stato di disagio e cercare soluzioni che possano alleviare le difficoltà momentanee e gettare le basi per una successiva completa integrazione nel tessuto dei nostri territori è un obbiettivo assolutamente condivisibile e che sosteniamo con forza.

Ancora una volta, la destra nostrana, con uno schema ormai conosciuto, miope e che sa di stantio, cerca di mettere in discussione una misura di affidamento di un atto pubblico a soggetti che hanno competenze e capacità per la gestione di situazioni delicate e che hanno i requisiti per poter svolgere certi servizi.

Non ci scordiamo la propensione di alcune forze politiche a cui piace giocare anche sulla pelle dei minori, manovrando ruspe per sgombrare con la forza campi e residenze senza mettere in atto alcuna forma corretta di sostegno ed inclusione delle persone che passeranno da un disagio a un altro, per poi essere pronti a poggiare strumentalmente scarpine di bimbi “da difendere” sui banchi del consiglio comunale.

Ampliare e garantire nuove e ulteriori misure di sostegno a chi vive in situazioni di disagio sui nostri territori senza distinzioni di sesso, provenienza ,cultura o religione anche per i prossimi anni, questa è la via maestra. Per aumentare la sicurezza dei cittadini tutti non se ne possono spingere alcuni ai margini, alle periferie senza offrire loro nessuna opportunità di crescita o di riscatto. Spostare interi nuclei famigliari da un comune per fare operazioni di “ pulizia” affidando un bonus economico come unica possibilità di riscatto per poi far ricadere la ricerca di soluzioni ai territori vicini dà la misura delle visione di certe forze politiche.

E questi vorrebbero governare la regione Toscana?

Progetto Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera