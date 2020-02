Laurea con lode per Francesca Bargellini di Montopoli

Venerdì 31 Gennaio Francesca Bargellini da Montopoli in Val d'Arno ha conseguito la laurea magistrale in Farmacia con la votazione di 110 e lode, discutendo la tesi su “Aderenza alla terapia nel paziente diabetico di tipo II: disegno, sviluppo e analisi dei dati relativi al progetto di farmaceutical care” realizzata in collaborazione con l’Ordine di Farmacisti di Lucca. I relatori sono stati la Professoressa Alma Martelli e d il Professor Vincenzo Calderone, dell’Università degli Studi di Pisa. Alla neo dottoressa le congratulazioni ed i migliori auguri per il futuro professionale.

