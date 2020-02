Lavori sull'A1 Direttissima, le modifiche temporanee alla viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, nell'ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 8:00 alle 18:00 di martedì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Firenze e contestualmente saranno chiuse le stazioni di Rioveggio, in entrata verso Firenze, e di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro a Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Firenze;

-dalle 8:00 alle 18:00 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima "Località Baccheraia" e Rioveggio, in direzione di Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, e la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, dalle 7:00 alle 18:00 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio est", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per il traffico locale, diretto verso le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà percorrere la A1 Direttissima.

