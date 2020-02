Lezione speciale di autodifesa al palazzetto dello sport di Sovigliana

Il 23 Febbraio 2020 al Palasport Falcone e Borsellino di Sovigliana si terrà una lezione di autodifesa speciale. Questa manifestazione verrà svolta grazie al supporto del Comune di Vinci e dei suoi Assessori che parteciperanno ad una lezione di difesa personale aperta a tutta la cittadinanza.

La lezione si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e sarà preceduta dal saluto delle autorità e da una breve presentazione del progetto “Impara a difenderti”. Successivamente gli Assessori ed ogni cittadino che ne abbia voglia, parteciperanno ad una lezione condotta dai Maestri e Istruttori di Movement of Children ONLUS. Ovviamente con serietà ed un occhio all’ironia ed al divertimento, come nel nostro stile.

La lezione è organizzata dalla ONLUS Movement of Children che dal 2014 opera sul territorio di Vinci con corsi di karate principalmente mirati alla integrazione sociale dei ragazzi. Dal 2018 l’Associazione con il Patrocinio del Comune di Vinci, seguendo il proprio spirito costitutivo di ONLUS operante per il Sociale, ha dato il via al progetto “Impara a difenderti” con lo scopo di fornire a chiunque ne senta la necessità le basi per un sistema di autodifesa personale, in modo completamente gratuito e che svolge all’interno della Palestra della Scuola Primaria di Vinci Capoluogo il Mercoledi dalle 20 alle 21:30.

Tutte le notizie di Vinci