Liliana Segre prima cittadina onoraria di Gambassi Terme

Liliana Segre Cittadina onoraria di Gambassi Terme.

«Ieri il Consiglio Comunale di Gambassi Terme si è schierato dalla parte giusta della storia: quella della memoria, della battaglia contro le discriminazioni razziali, l’antisemitismo e la xenofobia. E lo ha fatto votando a favore della cittadinanza onoraria a Liliana Segre - dichiara il capogruppo consiliare di maggioranza Gianni Cortina - È motivo di orgoglio avere una testimone della storia come cittadina del nostro paese . Una donna forte e coraggiosa la cui vita è un simbolo dell'importanza che ha il continuare a raccontare l'orrore del nazifascismo, il dramma vissuto da ebrei, rom, sinti, omosessuali, disabili e quello di tutte quelle persone perseguitate solo per ciò che erano».

«Liliana Segre è la prima cittadina onoraria della storia di Gambassi - precisa Cortina – Tra i regolamenti del nostro consiglio, ad oggi, non ne era ancora stato approvato uno che conferisse questo importante riconoscimento. Ieri, subito dopo aver riempito questo vuoto, abbiamo portato in votazione la delibera e conferito la cittadinanza alla Senatrice. Con questo voto, Gambassi, si fa carico di quella storia e di quella memoria, per le quali ogni anno portiamo avanti un lavoro importante attraverso il viaggio della memoria a Mauthausen, con le tante iniziative promosse e i vari progetti nelle scuole»

