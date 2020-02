Novantenne prende contromano l'autostrada, multato

Un uomo di novanta anni della Lunigiana ha preso l'autostrada contromano e gli è stata ritirata la patente, inoltre è stato multato per mille euro. La polizia stradale è riuscita a rintracciare l'uomo che pochi giorni fa ha fatto 'all'incontrario' un pezzo dell'A15 e che, dopo essersi accorto dell'errore, ha fatto inversione. Il novantenne doveva recarsi a Carrara per una visita ma, invece di andare verso La Spezia, ha preso l'autostrada in direzione Parma.

A quel punto quelli che erano alla guida di auto, furgoni e tir e percorrevano nel verso giusto quella tratta autostradale, dopo aver schivato l'impatto con l'auto dell'anziano hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa della Polstrada. In caserma i poliziotti gli hanno ritirato la patente, fermato l'auto per tre mesi e presentato una multa salata. Imbarazzato per l'accaduto, l'uomo ha chiesto scusa e si è reso conto di non essere più in grado di guidare da solo.

