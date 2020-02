L'Opera nel cuore di Empoli: appuntamento con La Bohème

Già si pensa al grande appuntamento dell’estate empolese, uno dei prestigiosi eventi che caratterizzanno le serate di luglio in centro storico.

Si conferma anche in questo 2020 il progetto dell’Opera in Piazza, unico appuntamento estivo del suo genere nel territorio dell’Empolese-Valdelsa. Dopo Rigoletto, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata – per il cartellone 2020– il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, ha programmato La Bohème. Appuntamento venerdì 24 luglio.

Portare la grande musica in piazza con una delle opere più famose al mondo, significa dare l’opportunità a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con questo genere, di potersi avvicinare a un’esperienza musicale e culturale straordinaria.

L’opera in Piazza, giunta alla sua quinta edizione, si prefigge di confermare una tradizione di ampia divulgazione della cultura musicale, con l’auspicio di stimolare la cittadinanza a riappropriarsi di un valore che ha caratterizzato la storia empolese.

L’Opera in Piazza è sostenuta e patrocinata dal Comune di Empoli.

«È ormai diventato un appuntamento tradizionale dell’estate empolese quello dell’opera in piazza, quest’anno anticipato da un altro evento di grande prestigio. Si tratta dell’ennesima scommessa vinta – sottolinea l’assessore alla cultura Giulia Terreni – da parte dell’amministrazione comunale che investe sulla musica di qualità, sul teatro, su eventi di richiamo con l’obiettivo di fare di Empoli un punto di riferimento culturale per tutto il territorio. I nostri cittadini, e non solo gli empolesi, stanno apprezzando e lo dimostra la sempre alta partecipazione. Bohème e Nona Sinfonia nell’arco di una settimana, sarà davvero emozionante».

Come ha spiegato l’assessore Terreni la grande opera lirica non sarà la sola protagonista dell’estate empolese. Quest’anno, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l’amministrazione comunale hanno deciso di raddoppiare gli appuntamenti in Piazza Farinata degli Uberti, omaggiando Beethoven, di cui in tutto il mondo si celebra il 250° anniversario della nascita. L’altra data da segnarsi sul calendario è infatti quella di venerdì 17 luglio, quando andrà in scena la Nona Sinfonia di Beethoven, capolavoro rivoluzionario e monumento della musica di ogni tempo.

