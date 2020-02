Quarantun medaglie per il Salvamento dell'Asd Nuoto Valdinievole all'Open

Tante medaglie (41) conquistate dal Salvamento dell'Asd Nuoto Valdinievole al campionato regionale invernale di categoria Open. Alla manifestazione, disputata alla piscina Camalich di Livorno, erano presenti 154 atleti in rappresentanza di 10 società. Soddisfatti gli allenatori Carlo Bernava, Sheila Pellino, Ilenia Argentieri e Rachele Ghelarducci per i risultati, le ottime prestazioni ed il 2° posto nella classifica finale. Michelle Petruzzelli (2002, cadeti) centra 4 medaglie di cui 3 d'oro (50 trasporto manichino, 100 metri manichino pinne e torpedo e 200 metri super lifesaver) ed una di bronzo nei 200 nuoto ostacoli. Stesso numero di medaglie per Martina Lupetti (2003, cadetti) con 3 argenti (100 metri sia percorso misto che manichino con pinne e nel super lifesaver) ed un terzo posto nel manichino pinne e torpedo. Quattro medaglie anche per Gaia Parlanti (2001, senior): 2 argenti (trasporto manichino e manichino con pinne) ed altrettanti bronzi (super lifesaver e manichino pinne e torpedo). Tre podi per Matilde Magrini (2005, junior), con 2 primi posti nei 100 metri sia manchino con pinne che manichino pinne e torpedo ed un bronzo nel trasporto manichino, Riccardo Porciani (2004, ragazzi), con un oro nel super lifesaver ed un 2° e 3° poso nel trasporto manichino e nel manichino con pinne e torpedo, Irene Martino (2002, cadetti), con 2 ori nel percorso misto e nel manichino con pinne ed un argento nel manichino pinne e torpedo, Marco Accinno (2002, junior), prima posizione nel manichino pinne e 2 bronzi nel manichino pinne e torpedo e super lifesaver, e Fabrizio Monti (1994, senior): due ori nel super lifesaver e manchino con pinne e torpedo ed una terza posizione nel trasporto manichino. Salgono sul gradino più alto del podio Fabio Calistri (2003, junior) nel manichino, pinne e torpedo e Federico Dal Cerro (2002, junior) nel super lifesaver. Per Dal Cerro anche un 2° posto nei 50 trasporto manichino. Due medaglie d'argento per Alessandro Lucchesi Bicchielli (2001, cadetti) nel super lifesaver e manchino con pinne. Due bronzi sia per Francesco Marchini (2000, cadetti), percorso misto e manichino pinne e torpedo, che per Martina Bruno (2002, cadetti), nel trasporto manichino e super lifesaver. Un podio per Alberto Tredici (2002, junior), 2° nel manichino con pinne, Jenny Postiau (2005, junior) e Davide La Montagna (2002, junior), entrambi d'argento nel super lifesaver, Amos Niccolai (2006, ragazzi), 3° nel super lifesaver, Aurora Dami (2002, cadetti), terza nel percorso misto, e Ginevra Iannotta (2006, ragazzi), bronzo nel manichino pinne e torpedo. Dal 12 al 16 febbraio il Nuoto Valdinievole sarà presente con 24 atleti qualificati ai campionati italiani giovanili di Riccione

Fonte: Ufficio stampa

