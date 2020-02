Sassate al treno in sosta, denunciati quattro giovani

Quattro studenti, tutti tra 18 e 19 anni, sono stati denunciati per aver preso a sassate un treno e aver rotto un finestrino. I giovani erano sulla banchina della stazione di Ghivizzano (Coreglia Antelminelli) quando hanno iniziato a lanciare sassi al treno in sosta. Il capotreno del convoglio Aulla-Pisa ha chiamato i carabinieri, che hanno individuato i giovani. Questi ultimi sono stati sanzionati per danneggiamento aggravato in concorso. Dalle indagini è emerso inoltre che uno di essi si era reso responsabile anche del danneggiamento della porta d'ingresso dei locali della ex stazione ferroviaria di Coreglia Antelminelli.

