Nuovi spogliatoi per il campo sportivo di Casini a Quarrata

Oggi, sabato 1 febbraio, sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi del campo sportivo “Stella” di Casini, completamente riqualificati grazie ad un intervento realizzato e finanziato dall'Amministrazione comunale. Alla festa di inaugurazione, che si è svolta a partire dalle 16.30 all'interno del campo sportivo hanno partecipato il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, il Presidente A.C. Casini Marco Donati, il Vicepresidente A.C. Casini Gianni Cacace, i Dirigenti provinciali FIGC e le squadre del Casini Calcio.

“Si tratta di un’altra importante opera realizzata dal Comune di Quarrata su un proprio impianto sportivo – ha detto il Sindaco Marco Mazzanti –, che va ad aggiungersi ad altri interventi, in parte già realizzati e in parte tuttora in corso, volti a dotare la nostra città di un’impiantistica comunale efficiente: mi riferisco ai lavori da poco conclusi per il rifacimento dell’intera copertura del palazzetto dello sport o alla recente apertura del cantiere per la realizzazione di una nuova palestra a Santonuovo, che sarà a servizio sia delle scuole della frazione che delle società sportive del territorio. Pensiamo infatti che lo sport, in particolare quello rivolto ai ragazzi, rivesta un ruolo significativo nella vita di una comunità, specialmente se animato dai veri valori sportivi della solidarietà, dell’aiuto reciproco, dell’impegno, del rispetto delle regole, della coesione sociale”.

Con i lavori di riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo di Casini, sono stati sostituiti tutti i sanitari, tutti gli infissi e tutti i rivestimenti. Inoltre, poiché il campo era finora sprovvisto di un bagno a servizio del pubblico, ne è stato realizzato uno nuovo, utilizzabile anche dai portatori di handicap. Il progetto è stato redatto dallo Studio Baldi&Associati ed è stato presentato all'Amministrazione dall'associazione A.C Casini. Dopodiché, il progetto è stato valutato e approvato dal Comune, che ha deciso di realizzarlo interamente con risorse proprie, per un importo previsto di circa 90.000 euro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

