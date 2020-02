Sportello psicologico e counseling gratuiti per il comprensivo di Capraia e Limite

A partire dal mese di Febbraio, alunni, docenti e genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado di Capraia e Limite potranno rivolgersi gratuitamente allo sportello psicologico finalizzato ad accogliere, ascoltare ed eventualmente a ri-orientare l’adolescente o l'adulto in difficoltà. Si tratta di attivare incontri brevi per facilitare momenti di condivisione delle problematiche e di attivazione delle risorse necessarie, a ridurre la confusione e ristabilire le priorità.

Lo sportello, tenuto dallo psicologo Andrea Guerrini, consente di aiutare a focalizzare le proprie esigenze in modo da inquadrare le situazioni problematiche legate alla sfera dell’educazione, dei rapporti personali, delle relazioni sentimentali, ecc., in maniera diversa, facilitando l’espressione di possibili soluzioni.

L’ambiente riservato, tutela la segretezza professionale dell’incontro, inoltre, il clima di non giudizio favorisce la possibilità di sciogliere resistenze e tensioni che impediscono un sincero ed autentico ripensamento della propria esperienza.

Rielaborando e ripensando i vissuti trascorsi attraverso un ascolto attento e non giudicante permette di focalizzare l’attenzione sugli aspetti meno manifesti del parlare e dell’agire così da far emergere i conflitti e le risonanze emotive significative che, se non accolte, rischiano di inquinare la qualità delle relazioni, gli apprendimenti e il benessere.

Per sportello di ascolto e counseling relazionale non si intende un setting psicoterapeutico bensì un’occasione di incontro dove si affrontano problemi pratici, centrando l’attenzione su possibili soluzioni in modo da attivare quelle risorse necessarie che spesso rimangono soffocate dal peso stesso della situazione percepita come difficile e dolorosa.

Si tratta in sintesi di uno spazio relazionale dove le emozioni hanno modo di essere espresse, accolte e valorizzate, dando anche al corpo il modo di esprimersi. Sono previste infatti sessioni di lavoro dove le tecniche di respirazione, di rilassamento e le fantasie guidate possono aiutare ad uscire da quelle situazioni in cui la mente non riesce a sganciarsi da pensieri negativi ed opprimenti.

Gli appuntamenti possono essere fissati chiamando la segreteria della Scuola dell’Istituto Comprensivo Capraia e Limite al numero: 0571 577811

