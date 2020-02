Stalker ai domiciliari fa perdere le tracce di sé: arrestato nuovamente

Nonostante le misure cautelari disposte dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lucca, prima divieto di avvicinamento e poi obbligo di dimora in altro comune, continuava a stalkerizzare una donna tanto che, l'uomo, 40enne originario di Salerno, ma residente da tempo in Versilia, fu arrestato e dopo una breve permanenza nel carcere di Lucca, messo ai domiciliari in provincia di Salerno. Ma neanche questo è bastato per farlo desistere: approfittando dell'autorizzazione per recarsi in tribunale a Lucca per una udienza relativa proprio al processo per maltrattamenti, lesioni e violenza privata minacce, l'uomo ha fatto perdere le tracce di sé. La donna vittima di stalker è stata messa in una struttura protetta e sono scattate le ricerche. L'uomo è stato quindi ritrovato e nuovamente arrestato. Attualmente si trova nel carcere di Lucca.

