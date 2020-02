Cerca di rapinare una ragazza e la minaccia con un trincetto, arrestato

Un 25enne di Grosseto è stato arrestato per tentata rapina a Pisa. Il giovane è stato sorpreso dalla polizia in via San Martino all'1.30 di oggi, sabato 1 febbraio. La chiamata agli agenti è arrivata da un cittadino che ha riferito di aver assistito a una rapina: un ragazzo col giubbino verde militare aveva rapinato una giovane.

Infatti alcuni passanti, che inizialmente pensavano a un banale litigio tra innamorati, hanno visto tra le mani del ragazzo un trincetto e hanno realizzato che si trattava di tutt'altro. Hanno chiamato subito il 113 e quando lo hanno visto puntare un cutter all’altezza dell’addome della vittima, spinta contro un muro, hanno cominciato a avvicinarsi ai due, riuscendo a distrarre l’aggressore e permettendo l’arrivo della macchina della polizia che era già nei pressi.

Il ragazzo, incensurato, è stato bloccato dagli agenti subito accorsi e arrestato per il reato di tentata rapina, considerato che l’atto criminoso non era ancora stato portato a compimento. Adesso si trova in carcere.

