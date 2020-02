Tessile e biancheria di casa a Firenze: inaugurate le due fiere alla Fortezza da Basso

Taglio del nastro in Fortezza da Basso a Firenze per le due fiere dedicate al tessile targate Camera di commercio di Pistoia e Firenze Fiera. Da oggi, 1 febbraio, al 3 febbraio, il capoluogo toscano sarà lo scenario delle due maggiori fiere nei settori della biancheria per la casa e del tessile per l'arredamento, nautica e Spa.

Il Padiglione Spadolini ospita al piano terra la moda intimo di Immagine Italia&Co, alla sua tredicesima edizione, e al piano interrato Firenze Home TexStyle, al suo secondo compleanno. Ventimila mq di esposizione e buyer provenienti da tutto il mondo.

Stefano Morandi e Roberto Foresti hanno dato il via all'inaugurazione di 13 Immagine Italia&Co e Firenze Home TexStyle. Presente all'evento, Emilia Zarrilli prefetto di Pistoia.

Le due fiere aprono con una sfilata di moda di lingerie, introdotta da Stefano Morandi per Immagine Italia&Co e Roberto Foresti per Firenze Fiera.

Morandi: "Questa è una importante vetrina per i tanti espositori e buyer che vengono da tutta Europa, ospiti di Camera di Pistoia che organizza questo evento."

Foresti: "Un sogno, una visone che si avverano quelli di ricomporre tutta la fiera del tessile, completiamo così con Pitti tutto il settore. Firenze è da oggi la piattaforma rappresentativa di tutto il settore tessile in Italia."

