Ubriaco alla guida, semina il panico in centro a Pietrasanta

Era alla guida della sua auto nonostante un tasso alcolico sei volte oltre il limite. Ha seminato il terrore nel centro di Pietrasanta e solo l'intervento di un cittadino ha evitato il peggio.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio nel comune della Versilia. Come scrive la polizia municipale, si è concluso con la denuncia del conducente, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. Questi, un versiliese, è stato bloccato in via Marella mentre si stava dirigendo verso Viareggio ed era in stato confusionale.

"Se la sua corsa non è finita in dramma - spiega Giovanni Fiori, comandante della polizia municipale - è perché un cittadino lo ha praticamente pedinato con la sua auto mentre segnalava al telefono la sua posizione passo dopo passo al nostro comando".

