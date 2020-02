A Firenze la biancheria e il tessile casa di Liu Jo Home Textile

Liu Jo Home ha scelto Firenze Home TexStyle per presentare in anteprima mondiale la sua collezione e le novità che seguiranno.

Gonews.it ha intervistato Andrea Marchesi, AD e direttore commerciale di Eria, azienda italiana licenziataria del marchio Liu Jo dal 2006, per tutto ciò che riguarda il tessile casa, la biancheria, la pigiameria sleepwear e homewear.

"Liu Jo HomeTextile nasce per l'esigenza della donna che vuole il total look Liu Jo, anche per l'ambiente casa -dichiara l'AD di Eria Marchesi. "La collezione si basa su tessuti nobili importanti e glamour che seguono la moda del momento, un assortimento giovane e fresco pensato per una donna attenta a quelle che sono le tendenze moda e al mood che il marchio Liu Jo con l'abbigliamento, gli accessori e tutta la confezione lancia in modo costante nel tempo".

Una scelta, quella di partecipazione a Firenze Home TexStyle, che Liu Jo ha compiuto per esporre e invitare tutti i clienti Italia e per intercettare possibili nuovi clienti esteri, presenti quest'anno in fiera.

Chiarastella Foschini

