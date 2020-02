Acsi atletica sport, grandi risultati per Baldini e Masotti

Baldini Martina e Masotti Vittoria continuano a dare grosse soddisfazioni in casa Acsi atletica sport Toscana; ad Ancona al meeting nazionale che si e’ disputato sabato 1 Febbraio non hanno deluso le attese, dove P.B e vittorie non sono mancate .Baldini Martina fa registrare il suo nuovo personal best nei 60 metri con il tempo di 8”08, abbassa così il suo precedente di 11 centesimi e guadagna la terza piazza in graduatoria regionale, la compagna Masotti Vittoria dopo aver riscaldato le gambe sui 60 metri riconfermando il suo stato di forma con il tempo di 8”30, si cimenta nel salto triplo dove con un balzo a 10m 62cm migliora il personale di 1 metro e vince la gara. Sara Toccafondi compagna di allenamenti ferma il cronometro negli 800 metri a 2’22 “purtroppo e rimasta imbottigliata in una gara tattica che non le ha permesso di esprime al meglio il suo stato di forma attuale. La società Montelupina ringrazia le atlete per l’impegno che mettono durante gli allenamenti, portando in alto il nome di Montelupo

Fonte: Ufficio stampa

