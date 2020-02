I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via San Niccolò nel capoluogo. Un uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto per circa cinque metri dalla finestra dell’appartamento finendo in una corte interna non accessibile. Il soccorso è avvenuto tramite una scala posizionata dal personale dei vigili del fuoco. L’uomo è stato soccorso e stabilizzato prima del trasporto in ospedale. Sul posto la polizia.

