Carnevale 'con delitto' a Pontedera

Giovedì 6 febbraio, alle ore 20.30, nel ristorante L'Orologio a Pontedera, cena con delitto di Carnevale con Sherlock, alias Franco De Rossi, Silvia Parenti e Carlo Emilio Michelassi, già allievo di Giorgio Albertazzi. Lo spettacolo è portato in scena dalla Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), che è diretta dalla giallista toscana Paola Alberti e che da oltre quindici anni si esibisce con successo in tutta Italia.

Per l'occasione verrà messa in scena una storia travolgente tra intrighi, antichi segreti e delitti, in cui il vero protagonista sarà lo spettatore, che per una sera potrà trasformarsi in un provetto investigatore. Premi in giallo per i migliori segugi della serata e anche per chi dimostrerà ironia e fantasia nella scoperta del colpevole. Info-prenotazioni tel 0587.290675.

Fonte: Ufficio stampa

