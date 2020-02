Cinelli Piume e Piumini, imbottiture soffici e anallergiche a Firenze Home TexStyle

Piumoni e guanciali riempiti di piume soffici, leggere e anallergiche. Sono i prodotti della 'Cinelli Piume e Piumini Srl', l'azienda Toscana doc di Buggiano che è presente con il proprio stand alla tre giorni dedicata al mondo tessile Firenze Home TexStyle.

Dalla provincia di Pistoia la morbidezza e la qualità di Cinelli, attiva dal 1964, torna per il secondo anno alla fiera fiorentina.

Con Gonews.it abbiamo intervistato una dei soci dell'azienda, Francesca Cinelli. La casa produttrice nasce con il padre della socia Francesca, come ha raccontato: "L'azienda fu fondata da mio padre all'epoca, partendo dalla trasformazione dei cuscini per divani. Piano piano si è ingrandita e ha aperto altri tipi di confezione". Un'espansione che ha portato l'azienda oggi, dopo oltre 50 anni dall'apertura, alla produzione di abbigliamento, sacchi a pelo, trapunte per il letto, trasformazione e cuscini per divani. Tutto è iniziato e finito in azienda: "Abbiamo una produzione orizzontale, facciamo tutto - come ha specificato Cinelli - dal disegno del modello, organizzazione del taglio, alla cucitura e confezione".

La piuma, come tiene a specificare Francesca Cinelli, è lavorata per essere priva di allergie a prodotto finito: "Laviamo, sterilizziamo, selezioniamo la piuma in modo certificato, trattandola e sterilizzandola nell'autoclave a 130 gradi. Non viene mai a contatto con l'uomo fino all'imballaggio finale, poi da lì parte e viene utilizzata per i vari articoli ". L'imbottitura risulta così perfetta per chiunque e grazie a questi passaggi l'azienda ha ricevuto la certificazione NOMITE del trattamento anallergico.

'Cinelli Piume e Piumini Srl' torna ad esporre a Firenze Home TexStyle perché crede nel progetto: "Noi abbiamo sempre partecipato a questa fiera. Il tentativo di farla ripartire al centro dell'Italia ci ha fatto credere in questo progetto e sostenere questa scelta. Appoggiamo questa iniziativa dall'inizio, partecipando anche quest'anno" ha concluso Francesca Cinelli.

Margherita Cecchin

